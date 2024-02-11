شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مشروعات النواب: يجب مراعاة أكواد البناء والنقل والمواصلات لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدة أننا أمام مشروع قانون به نصوص طموحة لن أصدقها إلا بتطبيقها على أرض الواقع وتنفيذها بالصورة الأفضل من جانب كافة الجهات الحكومية.

وأكدت أبو السعد، أن المشروع ينص على تطبيق نظام الشباك الواحد فى كل الخدمات والامتيازات التى ستقدم لكبار السن، مؤكدة أنه تم الحديث عن منظومة الشباك الواحد لبيئة الاستثمار والصناعة وحتى الآن لم نجد نتائجها بالصورة الأفضل، كما أن البعض يذهب لهيئة الاستثمار والعطلة لا تزال قائمة وفكرة الشباك الواحد غير متحققة بالصورة التي يروج لها.

وأوضحت أبو السعد أنها تختلف مع الحكومة والزملاء فى اللجنة بالجزء المتعلق بفرض رسوم الـ 100 جنيه على توصيل معاش المسن إلى المنزل، موضحة بأنه رغم أن الرسم بسيط ولكنه لا يتماشى مع النصوص فى مشروع القانون المعروض وبالتالى توصيل المعاش للمنزل قد يكون ميزة إضافية ضمن المميزات المطروحة.

واختتمت ابو السعد بمطالبة الحكومة أن تراعي أكواد البناء والنقل والمواصلات لكبار السن مثل ذوى الإعاقة وخاصة مع المنشأت الجديدة وأن نكون أمام فرق عمل بالمصالح الحكومة تعمل على إنهاء مصالح كبار السن خاصة أن الجميع يعلم ماذا يحدث حال إنهاء أى مصلحة أو مشوار داخل مصلحة حكومية فى مصر.

وأعلنت أبو السعد موافقتها على مشروع القانون والذى يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويضمن الحياة الكريمة للمسن في تلك الفترة التي يحتاج فيها الرعاية بمختلف أشكالها .