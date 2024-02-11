المعلوف لميقاتي: الطائف بالنسبة لنا مقدس كونه الدستور رغم الثغرات التي يجب تعديلها

اشار النائب السابق سيزار المعلوف الى انه "رحم الله امرئٍ عرف حدَّه فوقف عنده، لرئيس حكومة تصريف الاعمال الفاقدة للشرعية نجيب ميقاتي والمستفز للموارنة في لبنان وعلى راسهم بطريرك بكركي الذي اعطيا مجد لبنان لها، لقد دق ناقوس الخطر بعدما شعرنا باقصاء مبرمج للموارنة وبنسف اتفاق الطائف وبغطاء من الثنائي الشيعي للاسف وبالتعدي على الصلاحيات بظل غياب لرئيس الجمهورية".

وتابع المعلوف في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "الطائف بالنسبة لنا مقدس كونه الدستور رغم الثغرات التي يجب تعديلها، طبّقو الدستور وكفى لعبا في النار يا دولة الرئيس انت ومن خلفك، لنذكركم بكلام الراحل ميشال شيحا من اراد الغاء طائفة في لبنان اراد الغاء لبنان بكامله، على امل ان يعود رئيس الحكوة السابق سعد الحريري الى موقعه الطبيعي لنرتاح منك".