شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية: إنفاق 500 مليون جنيه على مشروعات الصحة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عدد من طلبات الإحاطة حول نقص بعص المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظة الشرقية، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هشام مسعود.

وقال النائب حمودة محمد، خلال عرض طلبه بشأن تحويل مستشفى بلبيس المركزى إلى مستشفى عام، أن الهدف من طلب الإحاطة ليس اتهام مديرية الصحة بالتقصير، ولكن الهدف هو مساعدتها فى الحصول على الموازنة المناسبة من الوزارة، حتى تستطيع الالتزام بتطوير المستشفيات.

وطالب حمودة وزارة الصحة، بسرعة الموافقة على تحويل مستشفى بلبيس من مستشفى مركزى إلى مستشفى عام، وهو ما أوصت به اللجنة خلال الاجتماع.

واستعرض النائب عبدالله الرماح طلب إحاطة بشأن نقص الأجهزة والخدمات بمستشفى بلبيس العام واستكمال المبنى الخرسانى لمستشفى الزوامل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وفى رده على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب بلبيس، أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة أن مركز بلبيس يشهد طفرة كبيرة فى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث تم زيادة عدد الأسرة بالحضانة وتم توفير العديد من المستلزمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد فى تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا أن محافظة الشرقية شهدت طفرة بتطوير الخدمات الصحية، حيث تم تخصيص ميزانية كبيرة خلال العام الماضى تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.