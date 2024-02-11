نتانياهو: نريد غزة منزوعة السلاح وهذا يتطلب السيطرة والمسؤولية الأمنية على كامل منطقة غرب الأردن

اكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لوزراء في حكومته "إننا نريد غزة منزوعة السلاح، وذلك يتطلب منا السيطرة والمسؤولية الأمنية على كامل منطقة غرب الأردن بما فيها القطاع". واعتبر أنه "لا يوجد بديل لذلك في المستقبل المنظور، ونقول ذلك أيضا للمجتمع الدولي".

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