"حماس": استمرار جرائم قنص المدنيين هو امتداد لحرب الإبادة المتواصلة أمام سمع وبصر العالم أجمع

اعتبرت حركة "حماس" إن الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في حي أبو اسكندر شمال مدينة غزة، واستهداف قناصته للمدنيين العزّل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، واستمرار جرائم قنص المدنيين، خصوصا في محيط مجمّع ناصر الطبي بخانيونس؛ هو امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع.

ودعت حماس في بيان لها، هيئة محكمة العدل الدولية التي أقرّت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة؛ إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة، وتوثيقها، والمُضيّ في إجراءات محاكمة هذا الكيان المارق، الذي يتحدّى كافة القوانين والقرارات الدولية، كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته، واتخاذ إجراءات جادّة تضمن وقف هذه الجرائم المروّعة، وتُلزِم حكومة الاحتلال الإرهابية، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة.