الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابطين وجندي بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة

أصيب ضابطان وجندي بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة أمس وأول أمس؛ حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم. وجاء عن الجيش الإسرائيلي، أن ضابطا من كتيبة الهندسة 603 أصيب أمس بجراح خطيرة، كما أصيب ضابط وجندي من دورية المظليين بجراح خطيرة أول من أمس.

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