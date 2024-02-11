أمين عام الناتو يؤكد التزام دول الحلف بدعم أوكرانيا وتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية الراهنة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أمين عام حلف شمال الاطلنطي "الناتو" يانسن ستولينبيرج اليوم التزام دول الحلف الأوروبية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أوكرانيا وحق شعبها في العيش بحرية وتمكينها من مجابهة التحديات الأمنية الراهنة.

جاء ذلك خلال اختتام اجتماعات مستشاري الأمن القومي في حكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي " الناتو " اليوم الأحد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وهي الاجتماعات التى بدأت في السابع من فبراير الجاري برئاسة يانسن ستولينبيرج أمين عام الحلف وتستبق اجتماعات قمة الحلف المقرر عقدها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر يوليو المقبل.

وقال ستولينبيرج إن روسيا لا تزال تشكل تهديدا خطيرا ليس لأوكرانيا وحدها بل لمجموع بلدان الأطلسي وكذلك نبه إلى ضرورة الانتباه الى ما تشكله الصين وكوريا الشمالية وإيران من تهديدات لمستقبل الحلف و استقرار دوله، مؤكدا على أن دعم صمود أوكرانيا فى حربها مع روسيا لا يجب أن يكون عملا تطوعيا خيريا ولكنه يعد التزاما واجبا للذود عن مصالحنا الوطنية و المشتركة فى حلف شمال الاطلنطي، في وقت يؤازر فيه أعضاء الحلف بعضهم البعض.

وشدد أمين عام الناتو على أهمية بناء قوة الحلف " الرادعة " على ضوء المخطط العام لذلك الذي تم إقراره في قمة الحلف التي عقدت في يوليو الماضي ووافق فيها على استثمارات بقيمة 10 مليارا ت دولار أمريكى للتوسع في انتاج الذخائر و المقذوفات بما في ذلك 5ر5 مليون دولار أمريكي لانتاج 1000 مقذوف صاروخي لنظام بارترويت إضافية الشهر الماضي.

وشدد أمين عام الناتو فى ختام اجتماعات مستشاري الأمن القومي لدول الحلف- على أهمية تعزيز شراكات الحلف مع بلدان ليست أعضاء فيه مثل استراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان.