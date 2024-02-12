شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الحوار الوطني مظلة وطنية جمعت شمل المصريين بمختلف أطيافهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى الحكومة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، تعكس حرص إدارة الحوار على تحويل توصيات الحوار الوطنى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن تسهم التوصيات فى تحسين معيشة المواطنين والخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف " هجرس" أن الحوار الوطنى أصبح مظلة وظنية جمعت شمل كل أطياف المجتمع المصرى بمختلف توجهاته، حاملين هموم الوطن وقضاياه نصب أعينهم، لافتا إلى ما تم مناقشته خلال المرحلة من الحوار، والصورة الوطنية الإيجابية التى خرجت بها الجلسات.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، أن تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطنى، لتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار، يعكس جدية الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وان يلامسها المواطن فى الشارع، وأيضا ردا على المشككين فى جدية هذه التوصيات وتنفيذها.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار يحمل فى عنقه مسئولية كبيرة فى الخروج بحلول جذرية وفعالة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتكون بمثابة دفعة للاقتصاد الوطنى، وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلين مثمنا استجابة الحوار للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجراء حوار وطنى اقتصادى يناقش قضايا الاقتصاد.