عز الدين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النساء والعلوم والامن في نيويورك: النساء في مواقع القرار يواجهن تحديات معقدة في مجال العلوم

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على اهمية تفعيل دور منظمة الامم المتحدة لحل النزاعات في العالم ولوضع حد للتطبيق الانتقائي للقرارات الدولية ولغياب العدالة في توفير الموارد الحيوية.

وأشارت عزالدين خلال كلمة ألقتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النساء والعلوم والامن الذي تعقده الامم المتحدة في نيويورك، إلى ان لبنان لا يزال يعاني من الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على أراضيه من جهة ومن ازمة اقتصادية في ظل وجود 1.5 مليون لاجئ سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من جهة اخرى.

وأكدت أن النساء في مواقع القرار يواجهن تحديات معقدة في مجال العلوم ابرزها التقاطع بين المسار العلمي والمصالح التجارية في ظل ثقافة سائدة تعطي دوافع الربح اولوية على الأبعاد الإنسانية واضافت انه على الرغم من وصول النساء إلى بعض مواقع القرار في المجال العلمي إلا ان السقوف الزجاجية لا تزال تمنعهن من تحقيق التأثير المطلوب

ودعت عز الدين النساء المنخرطات في مجال العلوم إلى بذل الجهود من اجل التوصل إلى اطار اخلاقي ناظم للعلم يضمن استخدام العلوم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للانسان في مختلف المجالات بالإضافة إلى العمل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يؤمنها الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان والديمقراطية والرفاهية الاقتصادية وفي نفس الوقت وضع حد للاستخدام المضر للذكاء الاصطناعي ولتسخير العلم في مجالات تطوير أسلحة الدمار الشامل والصناعات المضرة بالبيئة.

عز الدين دعت الى أخذ السياقات المحلية وخصوصيات المجتمعات بعين الاعتبار عند مقاربة قضايا المرأة بشكل عام ومسألة المرأة والعلوم بشكل خاص ما يساهم لمواجهة ناجحة لحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم والتقدم في العدالة والأمن والسلام والاستدامة.