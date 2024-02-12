توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر ضغط جوّي مرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي إلى طقس مستقر ودافئ حتى مساء يوم الثلاثاء، حيث تتأثرالمنطقة تدريجيًا بمنخفض جوّي متمركز وسط أوروبا ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة ويحمل معه أمطار وثلوج ورياح ناشطة ويستمر خلال الأيام القادمة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩ درجة، طرابلس بين ٩ و ١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و ١٣درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٥ درجات نتيجة سيطرة الرياح الشرقية الدافئة والتي تكون ناشطة ومحملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال ٥ درجات وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة وسيطرة الرياح الشرقية المحملة بالغبار خاصة جنوب البلاد، تبدأ الرطوبة بالإرتفاع التدريجي مساءً ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة والتي تكون موحلة، واحتمال أن تكون غزيرة في بعض المناطق ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الأربعاء: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تشكّل السيول وانجراف في التربة خاصة شمال البلاد، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع ١٨٠٠ متر خلال النهار ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ارتفاع ال ١٦٠٠ متر.

الخميس: غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة والتي تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ١٦٠٠ متر.