البنتاغون: نقل أوستن للمستشفى بسبب أعراض تشير لمشكلة طارئة في المثانة

اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الميجر جنرال بات رايدر إن الوزير لويد أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن اليوم الأحد للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة".

وأضاف رايدر في بيان مكتوب أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه في المستشفى.

وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأميركيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في كانون الأول وكانون الثاني. واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.

ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونغرس في 29 شباط عن وضعه الصحي.

وكان أوستن قد نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 كانون الأول للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.