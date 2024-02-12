اعلن المتحدث باسم الجيش العراقي إن العراق والولايات المتحدة أجريا محادثات من أجل صياغة جدول زمني "لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي" في العراق. وبدأت المحادثات في كانون الثاني، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل ثلاثة جنود أميركيون في هجوم بالأردن قالت الولايات المتحدة إن جماعات متحالفة مع إيران في سوريا والعراق هي من نفذته.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الجيش العراقي: محادثات مع أميركا لوضع جدول زمني لتقليص مهمة قوات التحالف تدريجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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