شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولى عن تصريحات بايدن: تدل على عدم وعيه التام بالوقائع على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بشدة التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرًا إياها تدل على "عدم وعيه التام بالوقائع على الأرض".

وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن تصريحات بايدن التي اتهم فيها الرئيس المصري برفض فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة "مجحفة ولا تعكس الحقيقة"، مشيرًا إلى أن الرئاسة المصرية نفت تلك التصريحات وأكدت فتحها المعبر منذ اليوم الأول.

وأشار مهران إلي أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حضر أمام معبر رفح واطلع على الإجراءات المصرية بنفسه، وموضحاً أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أيضا قيام مصر بفتح المعبر وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية.

لذا فإن تصريحات بايدن المتكررة واتهامه لمصر بالتقصير تعكس نظرة مشوهة للوقائع على الأرض وتتنافى مع جهودها الحثيثة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، بحسب مهران.

ودعا أستاذ القانون الولايات المتحدة إلى تصحيح مسارها والاعتراف بالدور المصري المحوري في تهدئة الصراع في غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني، بدلًا من محاولة تحميل مصر تبعات الوضع الإنساني المأساوي هناك.

وشدد على ضرورة قيام إدارة بايدن بمراجعة سياستها تجاه القضية الفلسطينية برمتها، والانتقال من مجرد الكلام الرنان حول حل الدولتين إلى خطوات عملية وإجراءات حقيقة على أرض الواقع لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.