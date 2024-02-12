"أولياء أمور مصر": تطوير كتب "وزارة التعليم" تقضى على مافيا الكتب الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد فتحي

أشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بمجهودات الوزارة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير مواد تعليمية وتدريبية إلكترونية مجانًا لجميع الطلاب قام بإعدادها مستشاري المواد على موقع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت "الحزاوي"،: أنه مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية وأولياء الأمور لديهم أكثر من طالب أصبحت عبء كبير على أولياء الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية ويعتبر توفير بديل للكتب الخارجية وبشكل مجاني أمر يستحق الإشادة والثناء.

وطالبت الحزاوي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير الكتب المدرسية حتي تكون منافس قوي للكتب الخارجية، إذ يعتبر هذا هو الحل للقضاء علي مافيا الكتب الخارجية التي اصبحت لمن إستطاع اليه سبيلا بعد إرتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.