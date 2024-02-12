شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش استغلال الأراضى المضافة للمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعا، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستغلال الأراضي المضافة للمدن الجديدة "العبور الجديدة-امتداد الشيخ زايد-الحزام الأخضر بأكتوبر- الشروق -سفنكس الجديدة" بهدف التوسع العمراني، والطلب الثاني بشأن عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال المرافق والطرق والكباري بنطاق أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

ومن جانبه عرض السجيني، طلبي الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات والجمعيات التي خصصت لها أراضي وتكونت لها المراكز القانونية التي يجب احترامها، مؤكدا معاناة سكان منطقة الحزام الأخضر نتيجة قطع الكهرباء مما يؤكد وجود خلل، مشيرا إلى قرار وزير الإسكان رقم 1118 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمساحة 12494 فدان بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى سحب بعض الأراضي من بعض الجمعيات والشركات مما سيوفر تحصيلات نقدية بنحو 24 مليار جنيه على الأقل، إلا أن ما تم من مرافق تكلفته لا تتعدى 2 مليار جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب، بمناقشة الأثر التشريعي لجميع القرارات المتعلقة بالمجتمعات العمرانية وإجراء متابعة ربع سنوية لتنفيذها، مؤكدا ضرورة وضع جدول زمني محدد لإنشاء المرافق بجميع المشروعات في المدن الجديدة، وبخاصة في منطقة الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر.

ودعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية التأني في مراجعة الجداول الزمنية التي سوف تقدمها وزارة الإسكان، نظرًا لوجود فروق في الأسعار.

من جانبه قال المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: نتعامل مع ملف تقنين الأراضي وتوصيل المرافق بشكل متوازي، مشيرا إلى أشار أنه يتم التعامل مع 5 مدن جديدة في هذا الشأن وهي مدن (الشروق – العبور الجديدة – مدينة سفنكس الجديدة – امتداد زايد – 6 أكتوبر الجديدة "الحزام الأخضر").

وبالنسبة للحزام الأخضر، أعلن أنه سيتم يتم نهو الطرق الرئيسي في 30/6/2024 في اتجاه واحد، وفي 30/12/2024 في الاتجاهين، كما أنه سوف يتم نهو كافة المرافق في موعد غايته 30/6/2025، باستثناء توصيل الغاز حيث سيتم التنسيق مع شركة الغاز والكهرباء في اجتماع تنسيقي نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد أنه سوف يتم موافاة لجنة الإسكان خلال أسبوع بالجدول الزمني التفصيلي لنهو كافة المخططات والمرافق في الأراضي المضافة المشكلة بالقرار الوزاري رقم367 لسنة 2023 في مدن العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة.

وكشف المهندس أسامة مرشد صالح، مساعد رئيس الشركة للشئون الفنية الشركة الوطنية للغاز (ناتجاس)، أنه تم التعاقد على توصيل الغاز في منطقة الحزام الأخضر في الأحواض من 1 إلى 4، أما بالنسبة لباقي المنطقة فإنه سيتم توصيل الخدمة تباعًا بعد التعاقد مع العملاء.

من جانبهم طالب النواب بضرورة التنسيق بين شركتي الغاز والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحل جميع المشكلات في اجتماع تنسيقي يتم بداية الأسبوع المقبل.

واقترحت النائبة شادية خضير، إشراك الجامعات لتوفير الكوادر اللازمة لمعاونة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وطالب النائب أحمد السجيني، شركة كهرباء الجيزة بضرورة تحسين الأداء في منطقة الحزام الأخضر، لأن المواطنين ليس لديهم علاقة بالتشابكات الحكومية بين الجهات المختلفة.

وفي ختام اجتماعها، أوصت لجنة الإسكان، بضرورة قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاتها خلال أسبوع بالجداول الزمنية التفصيلية لنهو كافة المخططات والمرافق المتعلقة بالأراضي المضافة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023 وذلك في مدن: العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة.

وطالبت بالالتزام بما وعد به نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تنفيذ الطريق الرئيسي بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في اتجاه واحد في موعد غايته 30/6/2024، وكذلك تنفيذ الاتجاهين في موعد غايته 30/12/2024، وأيضًا نهو تنفيذ كافة المرافق في موعد غايته 30/6/2025.

وشددت على أهمية التنسيق بين شركتي الغاز والكهرباء ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوصيل المرافق إلى المناطق المضافة في مدن: العبور الجديدة – الشروق – سفنكس الجديدة – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة.