وزير الدفاع الأميركي فوّض مهماته إلى نائبته بعد إدخاله المستشفى

أعلن المتحدّث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" بات رايدر، أنّ "نحو السّاعة 16,55، نَقل وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ (الّذي يُعاني سرطان البروستات)، مهمّات الوزارة إلى نائبته كاثلين هيكس، مشيرًا إلى أنّ الوزير ما زال يتلقّى العلاج، وقد أُبلِغ ​البيت الأبيض​ و​الكونغرس​ بذلك.

وقبل ساعات، كشف رايد أنّ أوستن نُقل إلى مركز والتر ريد الطبّي العسكري الوطني في العاصمة ​واشنطن​، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة"، لافتًا إلى أنّ أوستن "توجّه إلى المستشفى ومعه أنظمة الاتّصالات السرّيّة وغير السرّيّة اللّازمة" لتأدية واجباته.

وكان أوستن قد غاب عن الأنظار أواخر كانون الأوّل 2023، وأيضًا في أوائل كانون الثّاني الماضي، إثر معاناته من مضاعفات ناجمة من عمليّة بروستاتا في 22 كانون الأوّل. وكان قد أخفى في البداية عن الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​، تشخيص إصابته بالسّرطان وخضوعه للعلاج في المستشفى.