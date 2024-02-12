شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دور اللجنة العليا للهجرة.. صلة ربط بين المصريين بالخارج رغم المسافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، الصادر برقم 111 لسنة 1983، مهام اللجنة العليا للهجرة، والتي تقوم على دعم ومساندة المصريين بالخارج، على صعيد كافة النواحة الاجتماعية والثقافية، وذلك على النحو التالي:

1.دعم الراسبين في الهجرة من خلال مراكز متخصصة لدعمهم في مجال الزراعة والصناعة.

2.تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين للهجرة

3.الحفاظ على صلة المصريين بالخارج بوطنهم من خلال نشر المواد الثقافية والإعلامية التي تعزز من ذلك.

4. توفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.

5.اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم للوطن مؤقتا أو نهائيا.