"الجريدة" الكويتية: الموقف الإيراني قد يكون محفزاً للإسرائيليين للتصعيد أكثر ضد "حزب الله"

أشارت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إلى أن "وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أعطى ضوءاً أخضر إيرانياً على كل المبادرات الدبلوماسية التي قدمت للبنان لتسوية الأوضاع في جنوبه، بما فيها الموافقة على تطبيق القرار 1701، والمقترحات الأوروبية حول تكريس التهدئة كمقدمة للعودة إلى تفعيل مفاوضات ترسيم الحدود".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "هذا الموقف الإيراني أثار الكثير من التساؤلات داخل لبنان حول رد الفعل الإسرائيلية عليه، إذ بات واضحاً لدى الجميع أن طهران تريد تجنب أي تصعيد يوسع الحرب، وقد طلبت من حزب الله عدم الانجرار إلى حرب خوفاً من أن تنعكس سلباً عليه، كما حصل في قطاع غزة مع حماس".

وأوضحت أنه "في المقابل، تتكاثر الأسئلة حول ردة الفعل الإسرائيلية، وسط توقعات لدى مسؤولين لبنانيين بأن الموقف الإيراني قد يكون محفزاً للإسرائيليين للتصعيد أكثر ضد "حزب الله"، للاستفادة من الظرف القائم والجبهة المفتوحة لتنفيذ كل العمليات التي تريدها، وتحقيق أهداف عسكرية وأمنية وسياسية على المدى البعيد، طالما أنها مطمئنة إلى أن الحزب لن ينخرط في حرب واسعة".