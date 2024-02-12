"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "حالة من التّرقّب والحذر الشّديدَين تخيّم على القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​ هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة ​العرقوب​، حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، وذلك بعد ليل ساخن ومتوتّر جرّاء الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي استهدفت أطراف ​كفرشوبا​، كفرحمام، راشيا الفخار والهباريّةً، والّتي استُخدمت فيها المدفعيّة الثّقيلة عيار 155 ملم".

وأشار إلى أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته منذ ساعات اللّيل وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا"، مبيّنًا أنّ "الطّيران الإسرائيلي لا يزال يحلّق في هذا الوقت على علو متوسّط فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء ​البقاع الغربي​ وإقليم التّفاح".