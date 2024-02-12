وسائل إعلام بريطانية: سفينة تعرضت لهجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

أفادت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري أن "سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية".

وأوضحت الوكالة، في بيان، أنها تلقت "تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن". وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير.