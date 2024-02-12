انت الان تتابع خبر طقس العراق يشهد أمطاراً رعدية وانخفاضاً بالحرارة نهاية الأسبوع الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان رد لـ الخليج 365، أن "يوم غد الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً يتحول إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المناطق الشمالية من العراق".وأضافت، أن "طقس يوم غد الأربعاء، غائم جزئي يتحول إلى غائم ممطر في المنطقة الوسطى، وغائم جزئي يتحول إلى غائم ممطر مع حدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية، وغائم جزئي يتحول إلى غائم ممطر ليلاً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائما مصحوبا بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأوضحت، أن "الطقس ليوم الجمعة المقبلة، غائم جزئي في المنطقة الوسطى، وغائم مصحوب بتساقط أمطار غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية، وغائم مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة احياناً في الاقسام الشرقية وحدوث عواصف رعدية يتحول إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

