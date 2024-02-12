شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد أهمية التواصل مع برلمان الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة مع السفير خالد عمارة - مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.

وأكدت اللجنة على أهمية التواصل البرلماني بين لجنة حقوق الإنسان وبين أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية وبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمانات متعددة الأطراف لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الامن الدولي واستقرار الشرق الأوسط ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

حضر اللقاء من النواب كل من الدكتور أيمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنواب عبد النعيم حامد، ماهيتاب عبد الهادي ، نانسي نعيم ، محمود عصام، دعاء عريبي، فاطمة سليم، أحمد خليل خير الله، وكريم السادات.