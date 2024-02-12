"النشرة": مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي". كذلك أفاد المراسل بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة طير حرفا".

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