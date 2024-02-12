بوريل يؤكد أهمية استمرار عمل الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أهمية استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع "غزة"، وذلك بينما تحقق الوكالة في مزاعم تورط بعض الموظفين لديها في هجمات السابع من أكتوبر.



وقال بوريل حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من المزاعم .. دعونا ننتظر نتائج التحقيقات"، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل.



وأضاف أنه في هذه الأثناء، يجب أن يتمكن سكان القطاع من تناول الطعام ومواصلة الذهاب إلى الأطباء لتلقي العلاج اللازم.

وكان بوريل قد حذر الأسبوع الماضي من أن وقف تمويل الأونروا سيعرض حياة مئات الآلاف للخطر، كما اعتبر أن هذا الإجراء غير مناسب وخطير.



وقامت مجموعة من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة - بتعليق تمويل الوكالة في أعقاب الإدعاءات التي قدمتها إسرائيل والتي تفيد بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.