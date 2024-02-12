شكرا لقرائتكم خبر عن نواب خلال الجلسة العامة: تعجيل موعد استحقاق العلاوات يدعم الفئات البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن سرعة تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية منح علاوة خاصة وفقا للقرارات التى أصدرها الرئيس للحماية الاجتماعية خطوة جادة من القيادة السياسية لدعم الفئات البسيطة.

وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، :"كل الشكر والتقدير على حزمة القرارات التاريخية الصادرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتؤكد انحياز الرئيس للمواطن المصرى، وتأتي استكمالا لتوجيهات الرئيس للقرارات السابقة 2023 وفى أكتوبر 2023، واليوم نحن فى إمام حزمة قرارات تاريخية بقيمة 180 مليار جنيه لتشمل كل المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

فيما قال النائب السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا ان الرئيس لم ينسى آثار هذه الظروف على المواطن بشكل عام، وأصدر حزمة من القرارات التاريخية لتخفيف تداعيات وآثار هذه الظروف على المواطنين، متابعا:" داعمين للقوات المسلحة ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن السيادة المصرية والأمن المصرى، وندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل".

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" نصت المادة 53 من الدستور على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

متابعا:" سواء مسلمين أو مسيحيين او يهود، ولدينا يهود مصريين فى مصر، ومن ثم تُحذف كلمة يهود من المضبطة، ولكن باقى الكلمات لا غبار عليها".