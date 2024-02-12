خلف دعا النواب للتواجد بالمجلس النيابي ابتداءً من 19 شباط: لنَشرع الى انتخاب رئيس للجمهورية

توجه النائب ملحم خلف الى النواب بالقول "حرروا ضميركم من هيمنة قرارات احزابكم وكتلكم، وتحرروا من قبضة من يصادر قراركم في عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ​سياسة​ القناصل وما ترغب به المصالح الخارجية".

ولفت خلف، الى أنني "أتوج اليكم، لا من موقع مغاير لموقعكم، انما ليقيني بما يفتك بنا من اخطار لا سيما على حدودنا الجنوبية، وما يتفاقم من سلبيات للنزوح المتمدد، وما يترتب من نتائج وخيمة لعجز المعنيين عن مواجهة اي ازمة نتخبط بها".

‎ودعا الى "انقاذ اهلنا وشعبنا من تداعيات الاستمرار في فراغ سدة الرئاسة والى ان نتواجد في القاعة العامة صباح كل يوم ابتداءً من يوم الاثنين القادم في ١٩ شباط، فنقول سوية وبالصوت العالي ان المجلس هو بحكم المنعقد لانتخاب رئيس، منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، فنَشرع -فور حضور الاغلبية الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليتبع ذلك تكليف، فتأليف حكومة، فيرتاح الضمير".