المطران ابراهيم في رسالة الصوم: ليس مجرد امتناع عن الطعام بل تجسيد للمحبة والعطاء والتضامن

وجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم رسالة الصوم إِلى الكَهنَةِ والشمامِسةِ والرُهبَانِ والراهِبَاتِ والمؤمنينَ والمؤمناتِ والأصدقاءِ، واعطى فيها نظام وتوجيهات الصوم في الأبرشية.

ولفت المطران ابراهيم، الى أنه "في هذا الزمن المقدس من الصوم، يأتي الله إلينا برسائله السامية وتوجيهاته الصادقة. دعونا نتلقى هذه الرسالة بفتح القلب وإصغاءٍ تامٍ لكلماته. إنه يدعونا للسلوك على دربه بإخلاص وتفانٍ. في سفر أشعيا، يوجهنا الله إلى فهم الصوم الحقيقي، الذي يتجلى في إزالة قيود الشر ومساعدة المحتاجين ومشاركة الرحمة مع الآخرين".

وأكد أن "هذا الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو تجسيد للمحبة والعطاء والتضامن مع المحتاجين. فلنبذل جهودنا في خدمة الآخرين ونعيش بروح الصوم الحقيقي، لينعم الله بنوره علينا ويجمع شملنا ويرزقنا بمجد حياة متجددة في رحمته".

ولفت الى أنه "يتضح أن الصوم والصدقة والصلاة يكمل بعضها البعض ويجب أن يكونوا جميعًا جزءاً من حياة المؤمن، مع التركيز على المحبة والخدمة الفرحة والتواضع".

وشدد على أن "أجمل وأروع شهادة حية يمكن أن نعيشها في زمن الصوم المقدس، هي التي تنير للآخرين وتعكس حقيقة الإيمان وحيويته، وهي التخلص من حب المال. إذ يمكن للمال أن يغذي روح الطمع ويؤدي إلى خطر يعتري النفوس الضعيفة، ويحل مكان الله في القلوب، ويحوّل المحبة للآخرين إلى رغبة في الاستحواذ وجمع الثروات".