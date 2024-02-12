الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم مع رياح ناشطة محمّلة بالغبار وارتفاع تدريجي بنسبة الرطوبة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "ضغطًا جوّيًّا مرتفعًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، ويؤدّي إلى طقس مستقرّ ودافئ حتّى مساء يوم الثّلثاء، حيث تتأثّر المنطقة تدريجيًّا بمنخفض جوّي متمركز وسط ​أوروبا​، ويكون مصحوبًا بكتل هوائيّة باردة ويحمل معه ​أمطار​ًا وثلوجًا ورياحًا ناشطةً؛ ويستمرّ خلال الأيّام القادمة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر شباط يتراوح بين 11 و19 درجة مئويّة في بيروت، بين 9 و18 درجة في طرابلس، وبين 3 و13 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الإثنين غائم إجمالًا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة الّتي تتخطّى معدّلاتها الموسميّة، ورياح ناشطة محملّة بطبقات خفيفة من الغبار خاصّةً جنوب البلاد".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الثّلثاء غائم إجمالًا، بسحب متوسّطة ومرتفعة، مع بقاء درجات الحرارة فوق معدّلاتها الموسميّة، ورياح ناشطة محمّلة بالغبار خاصّةً جنوب البلاد. تبدأ الرّطوبة بالارتفاع التّدريجي مساءً مع وصول المنخفض الجوّي، كما تصبح الأجواء مهيّأة لتساقط الأمطار المتفرّقة ليل الثّلثاء/ صباح الأربعاء، ويُتوقّع حدوث برق ورعد".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الأربعاء غائم إجمالًا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة تشتدّ غزارتها في الفترة المسائيّة، وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة؛ ونحذّر من تشكّل السّيول وحصول انجراف في التّربة. كما تتساقط ​الثلوج​ بدءًا من ارتفاع 1800 متر خلال النّهار، ويتدنّى مستوى تساقطها ليلًا لتلامس الـ1600 متر، ويتشكّل الضّباب الكثيف على المرتفعات، ممّا يؤدّي إلى انعدام الرّؤية بشكل كلّي".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس غائم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرّقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثّلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق نهارًا، ويتدنّى مستوى تساقطها خلال اللّيل لتلامس 1600 متر، مع بقاء تكوّن الضّباب على المرتفعات ورؤية سيّئة".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة شرقيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط إلى سيّئ أحيانًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 30 و60%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".