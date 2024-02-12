شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يؤكدون وقوفهم خلف القيادة السياسية فى مواجهة ما يُحاك ضد الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، تأييد نيابي للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة كل ما يٌحاك ضد الوطن، موجهين الشكر له دعم المواطن المصري بأكبر حزمة اجتماعية قدرها 180 مليار جنية.

وفي هذا الصدد، وجه النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيه حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، مشدداً علي أهمية إدراك الشعب ما يحاك ضد مصر سواء في الداخل أو الخارج، وأن هناك جيش قوي يحمي البلاد، وأيضا مراعاة الرئيس السيسي للجبهة الداخلية حيث الشعب المصري.

أيضا أشار النائب سيف النصر إلي أهمية أن نقف معا في مواجهة ما يحاك ضد مصر من مؤامرات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي توجيهاته لأكبر حزمة اجتماعية.

وقالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن أكبر حزمة اجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد بمثابة إنجاز غير مسبوق ودليل علي شعور الرئيس بالشارع ونبض المصريين، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتجيبهم تبعات الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلي أنه تم زيادة 7 الحد الأدنى للأجور 7 مرات من 2000 إلي 6000 جنيه.

وثمن النائب محمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور السلفي، قرارات تخفيف الأعباء عن المواطنين، لكنه شدد علي أهمية اعادة النظر في الحصول علي قروض جديدة لأنها تلقي بمزيد من الأعباء علي المواطنين في المستقبل.

ولفت "خطاب" إلي أهمية شمول الحوافز، الفلاحين الذين يمثلون نحو 18% من الشعب المصري، مطالبا أيضا بأن يكون هناك حد أدنى كاف للمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلي 72 ألفا.