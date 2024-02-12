شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يقر زيادة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصل لـ310 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويتضمن القانون بشأن الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 التالي:

الدرجة الوظيفية

الممتازة. 310 جنيه.

العالية. 280 جنيهات

مدير عام. 240 جنيها

الأولى 170 جنيها

الثانية 130 جنيها

الثالثة. 110 جنيهات

الرابعة فما دونها. 100 جنيه

كما وافق علي أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 14 لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة الخاصة الغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1951 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148١٤٨ السنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف النص الآتي:

يمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ السنة ١٩٧٢، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفة

أستاذ 1400 جنيه.

أستاذ مساعد 1200 جنيه.

مدرس 900 جنيه

مدرس مساعد 800 جنيه.

معيد 700 جنيه.