الموسوي التقى وفدًا من موظفي "تاتش" و"ألفا" ووعد باستكمال المشاورات للتوصل إلى حل لمشكلتهم

التقى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النّيابيّة النّائب ​ابراهيم الموسوي​، في مقرّ المجلس النّيابي، وفدًا يمثّل نقابة موظّفي شركتَي "​تاتش​" و"​ألفا​"، على رأسه النّقيب نبيل يوسف، وقد جرى التّباحث في الأزمة الّتي أدّت إلى إعلان الموظّفين إضرابهم من جوانبها كافّة، والسّبل الآيلة إلى حلّها وإنهاء الإضراب.

وقد أبدى الوفد استعداده الإيجابي وانفتاحه على "قبول أيّ اقتراح يساعد في ضمان حقوق الموظّفين في عقد العمل الجماعي والقيمة الفعليّة للرّواتب، لإنهاء الأزمة"، معبّرًا عن استعداده لـ"ملاقاة أيّ مبادرة في هذا الاتجاه".

من جهته، أكّد الموسوي "ضرورة استكمال الاتصالات بالمعنيّين"، واعدًا الوفد بـ"استكمال المشاورات مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني قرم​، للتّوصّل إلى حلّ سريع للمشكلة، بسبب تأثيرها السّلبي على المواطنين وعلى إيرادات الدّولة من هذا القطاع".