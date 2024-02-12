يتوجّه وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​القاهرة​، للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ل​جامعة الدول العربية​ في 15 شباط الجاري. ومن المقرّر أن يعقد سلام عددًا من اللّقاءات الثّنائيّة على هامش الاجتماع، لبحث سبل التّعاون في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة.

كانت هذه تفاصيل خبر سلام يتوجه إلى القاهرة للمشاركة باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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