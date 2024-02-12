بوشكيان: اعتماد التوقيع الالكتروني الرسمي من صلاحية "كوليباك" ويخفّف الكلفة والوقت

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، على "أهمية موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقي للمادة الثامنة لقانون المعاملات الالكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يعطي المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) وهو هيئة الاعتماد الوطنية التي تقع تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الالكترونية في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص".

وأوضح بوشكيان، أنه "مع مراعاة أحكام المادة 133 من هذا القانون، لا يخضع تقديم خدمات المصادقة الى ترخيص مسبق. الا أنه يمكن بناء لطلب من قبل مقدم خدمات المصادقة الذي يستوفي الشروط، الاستحصال على شهادة اعتماد، يصدرها المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC)"، معلناً أن"اقرار الحكومة المرسوم التطبيقي نجم عن العمل المشترك بين وزراء الصناعة والعدل والتنمية الادارية برعاية رئيس الحكومة".

وشدد على أن "هذه الخطوة المنتظرة منذ سنوات تُخرج الإدارة من البيروقراطيّة، وتخفّف الضغوط والوقت والكلفة داخل الإدارة وعلى المواطن، بما يؤدّي إلى إنتاج الأسناد الرسمية الالكترونية الموثوق بصحّتها، نفس المفاعيل القانونية كالأسناد الرسمية الورقية شرط أن تستوفي الشروط القانوية والأحكام المنصوص عنها في هذا المرسوم. كما يصبح على الإدارة إعتماد التوقيع الإلكتروني في السندات الرسمية والمعاملات الرسمية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين".