دريان بحث مع أبو حيدر بخطط وزارة الاقتصاد في رمضان والتقى وفدًا من اتحاد الكتاب اللبنانيين

التقى مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، في دار الفتوى، مدير عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ​محمد أبو حيدر​، وتمّ البحث بخطط الوزارة المستقبليّة في ​شهر رمضان​ المبارك، لا سيّما مواصلة مراقبة أسعار السّلع، كما جرى التّداول في الأوضاع الاقتصاديّة الّتي يعيشها المواطن اللّبناني.

​​​​​​واستقبل أيضًا وفدًا من الهيئة الإداريّة في اتحاد الكتّاب اللّبنانيّين، برئاسة الأمين العام أحمد نزال، الّذي أكّد بعد اللّقاء أنّ "مواقف المفتي تنبع من حسِّه الإنساني النّبيل ووطنيّته الصّادقة وعروبته المشهود لها، ووقوفه إلى جانب قضايا الحق، وعلى رأسها قضية ​فلسطين​، جلبابٌ نتفيّأ ظلاله في الأحوال كلِّها".

وشدّد على "أنّنا في اتحاد الكتّاب ال​لبنان​يين، لبنانيّون مؤمنون بالعيش المشترك، وبالحوار وسيلةً لتجاوز الصّعوبات الّتي تحيط بوطننا لبنان، وعلى رأسها الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة يحفظ العيش المشترك و​اتفاق الطائف​ وهوية لبنان العربيّة، وعلاقاته مع الدّول الشّقيقة والصّديقة في محيطه العربي، وعلى مستوى العالم".

كما التقى دريان وفدًا من جمعيّة "الإرشاد والإصلاح" برئاسة جمال محيو، الّذي سلّمه دعوةً لحضور احتفال بمناسبة مرور أربعين عامًا على تأسيس الجمعيّة. وتطرّق البحث للأوضاع العامة في لبنان، ووضع الوفد، المفتي بنشاطات الجمعيّة، كما أطلعوه على المشاريع المستقبلية لا سيّما في شهر رمضان المبارك.