بوحبيب: التطبيق الشامل للـ1701 وانسحاب إسرائيل للحدود المعترَف بها المدخل لتحقيق الأمان

أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، بعد لقائه كلًّا من السّفير الفرنسي في ​لبنان​ هيرفيه ماغرو، والسّفير الإسباني خيسوس سانتوس اغوادو، أنّ "استقرار الوضع في ​الجنوب​ ووقف التّصعيد في المنطقة هو الأولويّة للبنان".

وشدّد على أنّ "التّطبيق الشّامل والمتوازن للقرار 1701، ما يوقف الخروقات، ويؤدّي إلى انسحاب ​إسرائيل​ إلى الحدود المعترَف بها دوليًّا، بما فيها ​مزارع شبعا​؛ هو المدخل لتحقيق الأمان والهدوء المستدام".