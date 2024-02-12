أكّد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، بعد لقائه كلًّا من السّفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسّفير الإسباني خيسوس سانتوس اغوادو، أنّ "استقرار الوضع في الجنوب ووقف التّصعيد في المنطقة هو الأولويّة للبنان".
وشدّد على أنّ "التّطبيق الشّامل والمتوازن للقرار 1701، ما يوقف الخروقات، ويؤدّي إلى انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترَف بها دوليًّا، بما فيها مزارع شبعا؛ هو المدخل لتحقيق الأمان والهدوء المستدام".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب: التطبيق الشامل للـ1701 وانسحاب إسرائيل للحدود المعترَف بها المدخل لتحقيق الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.