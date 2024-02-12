ميقاتي استقبل الخليل ومنصوري والشماس وعرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع فرونتسكا

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وعرضا لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وعبّرت فرونتسكا عن "تقديرها لجهود الحكومة اللبنانية في شأن الحل الديبلوماسي لموضوع الجنوب، ودعت كل الجهات في المنطقة الى التهدئة".

بدوره، أشار مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، بعد بقائه ميقاتي، الى أنه "لا بد من التشاور في ضرورات هذه المرحلة وخاصة نحن في عكار كانت عندنا بعض النكبات المستجدة جراء السيول والفياضانات وتطرقنا الى هذا الأمر للاهتمام، كما تطرقنا الى شؤون وطنية واسلامية ودينية تخص الإفتاء واوقاف عكار".

وأكد زكريا، على "ضرورة الاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية لملء هذا الشغور، الذي يتزامن مع مجيء دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لاحياء ذكرى استشهاد والده، لملء الفراغ في كل المؤسسات".

وإجتمع ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وتم البحث في الأوضاع المالية والاقتصادية، ومتابعة البحث الذي جرى في مجلس الوزراء بشأن العاملين في القطاع العام.

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، واستقبل رئيس "تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون الشماس.

وأشار الشماس، الى أنه "تم البحث في ما تقرر في الجلية النيابية الاخيرة لجهة اضافة بند على قانون الموازنة يقضي باضافة ضريبة على الدعم تطال قطاعات عديدة"، مطالباً بضرورة "إعادة النظر في هذه الضريبة التي لا يحب أن تطال الشركات والمؤسسات التي عملت بشكل قانوني".

وفي السياق، لفتت النائب نجاة عون، بعد لقائها ميقاتي، الى أنه "بعد دراسة أجريناها على مدى سنة ونصف السنة بشأن قطع الاشجار وملاحقة الموضوع في كل لبنان، وضعنا كتاباً موثقاً مدعما بقوانين لايجاد الية لوضع حد لهذا الموضوع، ولمسنا كل التجاوب من قبل الرئيس ميقاتي وسنتابع الموضوع بكل تفاصيله".