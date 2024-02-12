«يشكل تهديدا كبيرا للبلاد بأكملها».. طبيب البيت الأبيض السابق: بايدن لا يمكن أن يكون رئيسا لـ أمريكا لظروف صحية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق وعضو الكونجرس، أن المشكلات الإدراكية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن "تشكل تهديدا كبيرا للبلاد بأكملها".

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال جاكسون: "لديه مشاكل خطيرة... هذه قضية أمن قومي حقيقية... والتي تزداد سوءا كل يوم".

وأشار عضو الكونجرس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إلى أنه كان يشاهد جو بايدن كل يوم عندما كان نائبا للرئيس في إدارة باراك أوباما، مشيرا إلى أن القدرات المعرفية للسياسي تدهورت بشكل ملحوظ منذ تلك اللحظة.

وشدد على أن بايدن "لا ينبغي له أن يترشح للرئاسة"، مضيفا أن رئيس الولايات المتحدة "غير مؤهل معرفيا" لدور القائد الأعلى لأمريكا ولا يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الدولة على الساحة الدولية.

وتابع جاكسون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "يمكن للجميع أن يروا أن هناك شيئًا خاطئًا به، وحان الوقت للتوقف عن محاولة إخفائه".

وفي وقت سابق، ظهر الرئيس الأمريكي في فيديو أثناء حديثه عن أزمة غزة، حيث دعا نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك"، في ثالث زلة لسان خلال أقل من أسبوع.