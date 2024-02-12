كلب ضخم يعض وزير الخارجية الأوكراني

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وأشار الوزير الأوكراني، إلى أنه تعرض للحادث عندما كان يتنزه مع أفراد من جماعته، مضيفا: "كلب كبير الحجم، كان يسير طليقا بدون لجام، هاجم جماعتي أثناء التنزه، وفي الوقت نفسه هاجمني"، قائلا إنه اضطر للذهاب إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.
ونشر كوليبا صورة لساق ملطخة بالدماء وعليها آثار عض.
ولم يحدد كوليبا، مع من كان يتنزه عندما تعرض لهجوم الكلب الغريب، هل كان مع مجموعة من الناس أو الكلاب.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني، إن لديه عدة كلاب. وذكر الوزير، عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة، أن عائلته قد غادرت البلاد فور بدء القتال، بما في ذلك زوجته وابنه وابنته وكلابه.
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