"العربية للتنمية الإدارية" تناقش أهمية الاتحادات الرياضية لتطوير صناعة الرياضة بالمغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تعتزم المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، تنظيم ملتقى حول "دور الاتحادات الرياضية العربية في تطوير صناعة الرياضة "خلال الفترة من 26-28 فبراير الجاري في مراكش- المملكة المغربية، وبحضور نخبة من الخبراء، والمختصين في مجال الرياضة والتحكيم والإدارات الرياضية، ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية.



يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء والعمل على المساهمة في تطوير دور الاتحادات الرياضية العربية في الارتقاء بمستوى صناعة الرياضة، وعرض سبل تعظيم هذا الدور بما يخدم تنمية هذه الصناعة.



ويتناول هذا الملتقى عدة محاور من بينها: اقتصاديات الدول العربية وفرص الاستثمار الرياضي، الاتحادات الرياضية العربية وصناعة الرياضة عالميًا، الاستثمار في الرياضة العربية، دور اللوائح المالية في تطوير صناعة الرياضة العربية، دور إدارات الموارد البشرية بالاتحادات الرياضية العربية في تطوير صناعة الرياضة العربية، تطوير وتحديث النظم الأساسية للاتحادات الرياضية العربية بما يتواكب مع صناعة الرياضة العالمية