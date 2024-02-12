الصحة العالمية تصنف روسيا دولة رائدة في مكافحة تجارة التبغ غير القانوني

ياسر رشاد - القاهرة - صنفت منظمة الصحة العالمية روسيا كواحدة من قادة العالم في مكافحة التبغ غير القانوني.

وحسب سبوتنيك، تم الاعتراف بروسيا كواحدة من الدول الرائدة في مكافحة التبغ غير المشروع، ضمن أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)، التي عقدت في بنما في الفترة من 5 إلى 10 فبراير/ شباط.

وأشار رئيس الخليج 365 الروسي، نائب وزير الصحة، أوليغ سالاجاي، إلى أن "روسيا مدرجة في قائمة الدول التي لديها سياسات تحمي المواطنين على أفضل وجه من التبغ. والسبب هو إدخال أول نظام حكومي لوضع العلامات والتتبع الرقمي في العالم، الذي يراقب كل علبة سجائر عبر الإنترنت من الإنتاج إلى الاستهلاك ويمنع تسرب المنتجات غير القانونية إلى السوق. في روسيا يطلق عليه "علامة صادقة".

ويعتمد هذا النظام على الرموز الرقمية بتنسيق "Data Matrix"- يتم تخصيص رمز فريد لكل حزمة يتم تطبيقه على العبوة، ليرتبط بمعلومات محددة في قاعدة البيانات: نقطة الإنتاج، التاريخ، تاريخ انتهاء الصلاحية، التصاريح.

حيث يتم استكماله في جميع مراحل مسار حركة المنتج حتى البيع النهائي، ويتم حظر البضائع غير القانونية عن طريق سجلات النقد في المتاجر ولا يمكن بيعها.

وتم إنشاء تطبيق للهاتف المحمول للمواطنين، ما سمح للجميع بالتحقق من شرعية التبغ و16 نوعًا آخر من السلع، بدءا من الأدوية والحليب إلى الأحذية والكاميرات، ويتم استخدامه من قبل 18 مليون شخص.

وكانت النتيجة انخفاضاً خطيراً في حصة التبغ غير القانوني بنسبة 25% في السنة الأولى من تشغيل النظام. وتم إضفاء الشرعية على 18 منشأة لإنتاج التبغ، وتم إغلاق 45 منشأة أخرى غير قانونية.

وقد أتاح النظام تحقيق نتائج في صناعات أخرى، وكان هناك عدد أقل من منتجات الألبان منخفضة الجودة بمقدار 12 مرة، وانخفضت حصة التجارة غير المشروعة في العطور بنسبة 20%، وفي الإطارات بأكثر من الضعف، وظهر 450 منتجًا جديدًا في سوق المياه الذي بدأ العمل بشكل قانوني ومسؤول عن جودة وسلامة المنتجات يمثل أكثر من 25% من السوق.

وتقدر السلطات بالفعل التأثير الضريبي من النظام بنحو 500 مليار روبل (5.5 مليار دولار) وتتوقع أنه بحلول عام 2025 سيتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات على الأقل.