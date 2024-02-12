موسكو: رد فعل شولتز وسوناك على مقابلة بوتين مع كارلسون عاطفي

ياسر رشاد - القاهرة - وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي تاكر كارلسون بأنه "عاطفي" ومرتبط بالرغبة في تبرير موقفهما أمام دافعي الضرائب.



وقال بيسكوف في تصريح اليوم الاثنين "على ما يبدو أنهم على دراية بمحتوى المقابلة، وهذا كل ما يهمنا.. ولقد سمعوا مرة أخرى بصفتهم رؤساء السلطة التنفيذية لدولهم، وأتيحت لهم الفرصة باستمرار للتعرف على موقف الرئيس الروسي بوتين، والآن يتم تقديمه لهم بالكامل".



وأضاف: "ربما يكون رد الفعل العاطفي بهدف تغطية الوضع الذي تعيش فيه بلدانهم ومحاولة لتبرير موقفهم أمام دافعي الضرائب".

وكان شولتز وسوناك، بحسب وسائل إعلام، قد وصفا تصريحات الرئيس الروسي للصحفي الأمريكي كارلسون بأنها لا تأتي بجديد وتتضمن أكاذيب.

