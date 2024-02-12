وفاة حامل الرقم القياسي العالمي بالماراثون كلفن كيبتوم في حادث سيارة

ياسر رشاد - القاهرة - توفي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون كلفن كيبتوم ومدربه في حادث سيارة في كينيا ، حسبما قال زميل رياضي ذهب إلى المستشفى ورأى جثة كيبتوم.

كان كيبتوم يبلغ من العمر 24 عاما وفي طريقه ليكون نجما في الجري لمسافات طويلة.

وقتل كيبتوم ومدربه الرواندي جيرفيه هاكيزيمانا في الحادث حوالي الساعة 11 مساء، حسبما قال العداء الكيني ميلكا شيموس، الذي كان في المستشفى حيث نقلت الجثث.

وقالت إن الحادث وقع على طريق بين مدينتي إلدوريت وكابتاغات في غرب كينيا، في قلب المنطقة المرتفعة التي تشتهر بأنها قاعدة تدريب لعدائي المسافات الطويلة.

وأضافت كيموس، أنها كانت من بين مجموعة من الرياضيين الذين ذهبوا إلى المستشفى في إلدوريت بعد سماع نبأ الحادث، إن أفراد عائلة كيبتوم كانوا معهم أيضا للتعرف على جثته.

وذكرت وسائل إعلام كينية أن شخصا ثالثا، وهو امرأة، كان في السيارة ونقل إلى المستشفى نفسه مصابا بجروح خطيرة.

كان Kiptum أول رجل يدير الماراثون في أقل من 2 ساعة و 1 دقيقة. سجل الرقم القياسي العالمي الجديد البالغ 2:00.35 في ماراثون شيكاغو في أكتوبر ، متغلبا على علامة زميله الكيني إليود كيبتشوجي.

تم التصديق على سجل كيبتوم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الاتحاد الكيني لألعاب القوى جاكسون توي إنه أرسل فريقا من المسؤولين إلى المنطقة بعد إبلاغه بالحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليل.

حقق Kiptum نجاحا فوريا من خلال تشغيل أسرع وقت على الإطلاق من قبل مبتدئ في سباق الماراثون في ماراثون فالنسيا 2022. فاز بسباقي لندن وشيكاغو العام الماضي ، وهما من أعرق سباقات الماراثون في العالم.

كان سيباستيان كو رئيس الاتحاد العالمي لألعاب القوى من أوائل الذين قدموا تعازيه في بيان على إكس ، تويتر سابقا.

وكتب كو: "نشعر بالصدمة والحزن العميق عندما علمنا بالخسارة المدمرة لكيلفن كيبتوم ومدربه جيرفيه هاكيزيمانا". "نيابة عن جميع ألعاب القوى العالمية ، نرسل خالص تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم في الفريق والأمة الكينية."

"في وقت سابق من هذا الأسبوع فقط في شيكاغو ، المكان الذي سجل فيه كلفن رقمه القياسي العالمي الاستثنائي في الماراثون ، تمكنت من التصديق رسميا على وقته التاريخي. رياضي لا يصدق يترك إرثا لا يصدق، سنفتقده كثيرا»، كتب كو.