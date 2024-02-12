الاحتجاجات الانتخابية تتحول إلى دموية في السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - مقتل شخصين على الأقل بعد احتجاجات في جميع أنحاء السنغال، ولم يسمح للمتظاهرين بالتجمع، وفرقت قوات الأمن المجموعات.

وأكد الضحايا حتى الآن، أن رجلين في العشرينات من عمرهما، قتلا في سانت لويس وداكار وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

كان الضحية في سانت لويس طالبا وقتل في حرم مدرسة في أعقاب مظاهرات في المدينة الشمالية، وفقا لبيان صادر عن المدعي العام.

وتصاعد الغضب منذ أن أرجأ الرئيس سال الأسبوع الماضي الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر.

وجاء التأجيل قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء الحملة الرسمية.

وأيد البرلمان التأجيل حتى ديسمبر كانون الأول وصوت لصالح إبقاء سال في السلطة حتى يتولى خليفته منصبه وهو أمر من غير المرجح أن يحدث قبل أوائل 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سال الثانية في 2 أبريل.

وفي مقابلة أجريت معه يوم الجمعة، 9 فبراير، قال إنه يريد تنظيم حوار وطني بسرعة يمهد الطريق لعملية انتخابية سلمية.

وقدم نواب المعارضة طعنا في المحكمة الدستورية بينما استأنف مرشحو الرئاسة أمام المحكمة العليا.

ومن المقرر تنظيم جولة جديدة من الاحتجاجات يوم الثلاثاء (13 فبراير).

كما خرج السنغاليون في الشتات إلى الشوارع وفي فرنسا حيث تعيش جالية كبيرة من السنغاليين، تجمعت الحشود يوم السبت، 10 فبراير، في المدن الكبرى بما في ذلك باريس وبوردو (جنوب غرب) ونيس (جنوب).