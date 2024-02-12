رئيس كينيا يبحث مع نظيره لإفريقيا الوسطى نسبة الاستثمار والتجارة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وليام روتو، رئيس كينيا، عن تعزيزه بالعلاقات الدبلوماسية الطيبة مع جمهورية أفريقيا الوسطي.

غرد روتو، عبر منصة أكس “تويتر سابقًا”، عن تواصل كينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية من أجل المنفعة المتبادلة لمواطنيهما.

وأكد رئيس كينيا، أن هناك العديد من الفرص للتجارة والاستثمارات، إن بلدينا يتمتعان بموارد طبيعية هائلة، ونحن نسعى إلى الشراكة في مجالات الزراعة والتعدين والأمن الإقليمي.

وأضاف وليام روتو، رئيس كينيا، أنه أجرى محادثات مع فوستين آركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، في قصر الحبتور، دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات.