وزير الزراعة اجرى كشفاً ميدانياً على بواخر البطاطا القادمة من مصر تنفيذاً للرزنامة الزراعية بين البلدين

اجرى معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن كشفاً ميدانياً على بواخر البطاطا القادمة من مصر، تنفيذاً للرزنامة الزراعية بين البلدين الشقيقين وتطبيقاً لقرار وزارة الزراعة اللبنانيه التي حددت مواصفات استيراد البطاطا وكيفية شحنها، رافق وزير الزراعة خلال جولته مدير الثروة الزراعية محمد أبو زيد، و رئيس دائرة الاستيراد و التصدير رانيا الحايك، ومستشار وزير الزراعة الدكتور سالم درويش.

وخلال الزيارة جرى الكشف على على عينات من الشحنات بإشراف مركز الحجر الصحي الزراعي الذي يرأسه المهندس شربل الحاج, وأثنى الحاج حسن على الالتزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة وشكر للجانب المصري هذا التعاون الدائم الذي تبذل الحكومة المصرية عبر وزارة الزراعة والذي يكون دائماً في مصلحة المستهلك اللبناني والمصري، آملاً ان تتوج جميع العلاقات اللبنانية مع اشقائهم العرب ضمن إطار العلاقة المميزة جداً مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.