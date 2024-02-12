بري تابع مع بو حبيب وفرونتسكا التطورات في لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

كما إستقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

واستقبل بري عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس مع وفد من أعضاء السلك القنصلي المعتمد في لبنان في زيارة برتوكولية، الزيارة كانت مناسبة تم في خلالها عرض للتطورات في لبنان والمنطقة.

وقد ألقى حبيس كلمة أكد فيها "أن الوفد يمثل مجموعة كبيرة من الدول الشقيقة والصديقة للبنان وتعمل ما في وسعها من أجل تعزيز العلاقات من بين الدول التي تمثلها في لبنان وكنا حاضرون خلال الازمات التي مر بها وطننا وما زلنا من أجل مساعدته على جميع الاصعدة" .

أضاف حبيس :"جئنا إليكم يا دولة الرئيس نستطلع مسار الحلول وسبل الخروج من هذا النفق المظلم، وقد عهدناكم على الدوام من أصحاب الحكمة الوطنية والعزم على الجمع بدل التفرقة ، ومؤمنا صلبا بقدرة اللبنانيين على إجتراح المخارج وتضميد الجراح ومواجهة التحديات دون يأس او إستسلام".