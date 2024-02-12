إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السرايا، وقد اقيمت للحريري فور وصوله مراسم الاستقبال الرسمية، ثم عقدا اجتماعا في مكتب رئيس الحكومة.
وقد رحّب ميقاتي بالحريري، وتمنى" ان تكون ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط مناسبة جامعة تؤكد وحدة اللبنانيين في وجه الاخطار المحدقة بلبنان".
بعد ذلك أولم ميقاتي تكريما للحريري في مشاركة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي استقبل الحريري واولم على شرفه: نتمنى ان تكون ذكرى اغتيال الحريري مناسبة جامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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