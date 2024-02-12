مطر شكر الراعي وأعلن قرب هدم مبنى مستشفى الكرنتينا القديم لبناء مبنى جديد

توجه رئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي الجامعي في الكرنتينا ميشال مطر بالشكر الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على زيارته التفقدية للمستشفى وزيارة المرضى فيه ومباركتهم.

ولفت مطر، الى أن "الزيارة التفقدية التي قمتم بها الى مستشفى بيروت الجامعي الحكومي – الكرنتينا هي بالنسبة لنا بركة سماوية. مستشفى الكرنتينا والتعريف به أنه مستشفى لا يبغي الربح وهو مستشفى المحتاجين. لكن اليوم أصبح للذين لم يكونوا بحاجة الى أحد وأصبحوا اليوم محتاجين اليه".

وذكر مطر، أنه "كان هناك تحد لمجلس الإدارة منذ اليوم الأول لتعيينه. لكن هذا التحدي خلق لدينا عزيمة لمواجهة ما تعرض له المستشفى خلال الحرب اللبنانية والإهمال الذي لحق به، وكان ينقصنا الكارثة الكبيرة في الرابع من ٱب".

واوضح أن "مستشفى أصبح الكرنتينا جامعيا وعلى الخارطة الصحية الاكاديمية أيضا ولدينا شراكة وتعاون مع كبار الجامعات. (اللبنانية، البلمند، القديس جاورجيوس وقريباً جامعة القديس يوسف)"، مضيفاً "الشكر الكبير فهو لدولة قطر عبر الصندوق القطري للتنمية، لبناء مبنى جديد مجهز، ملاصق لهذا المبنى، الذي سيباشر بناؤه خلال أشهر، بعد هدم المبنى القديم الشاهد على الحرب اللبنانية وستكون كلفته حوالي العشرين مليون دولار".