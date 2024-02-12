ناصيف سقلاوي: نحو 270 مليون دولار حصة الخزينة المتوقعة من إيرادات "الريجي" عن 2023

توقّع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي ان تكون حصة الخزينة اللبنانية من إيرادات إدارة الحصر عن عام 2023 نحو "270 مليون دولار أميركي". مشدداً خلال زيارة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولويادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدث، على رفض "القضاء على مصدر رزق ولقمة عيش" 25 ألف مزارع "بجرّة قلم أو نتيجة مسايرة أو رضوخ لموقف دولي من هنا أو هناك من دون تأمين البدائل لهم".

ورحّب سقلاوي بمولوي "رجلَ دولةٍ عصامي منفتح يعمل بصمت بعيداً من الضوضاء والأضواء، ويصب كلَ جهده على العمل ولا شيء الا العمل ويكافح لكي تستمرَ الأجهزةُ الأمنية بالقيام بواجباتها الوطنية على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية والمعيشية الضاغطة". وإذ لاحظ أن "من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً هو أن المرافقَ العامة في لبنان لا تحقق النجاحات وأنه إذا كان هناك من إنجازٍ فهو حتماً صنيعُ القطاعِ الخاص أو القطاعات المخصخصة"، شدّد على أن "الريجي أثبتت بالأدلة الدامغة والنجاحات المتراكمة عدمَ صحة هذا المفهوم وأن المرافقَ العامة قادرة على أن تكون حديثة ومنتجة وحيوية".

واردف "خير دليل على ذلك أننا اول مرفــق عام يحصل على اعتراف عالمــي بالتزام افضل معايير الجودة أيزو 9001 والصحة والسلامة المهنية أيزو 45001 وكنا أول مرفق عام يستمر دونما انقطاع بتأمين ايرادات ضخمة لخزينة الدولة رغم حجم التهريب الهائل الذي لا يخفى على أحد، وأول مرفق عام يطبق خطة للتنمية المستدامة تتوجه الى كامل المجتمع اللبناني وخصوصاً إلى البلديات والمزارعين وتركز على تنمية القرى الزراعية ومحاربة عمالة الاطفال وترشيد استهلاك الطاقة ومعالجة النفايات، ونفذنا من خلال البلديات أكثر من 246 مشروعاً تنموياً في عكار والجنوب والبقاع".

كذلك ذكّر بأن "الريجي" كانت "اول مرفق عام يبادر الى إطلاق مؤتمر وطني بمستوى عالمي لمكافحة التهريب في لبنان وبذلت كل جهد ممكن للحد من هذه الآفة، وتمكنت من خلال جهاز مكافحة التهريب في العام ٢٠٢٣ وحده من تسطير ٢٢٨ محضر ضبط بلغت قيمة غراماتها 213,360,447,000 ل.ل وتمت مصادرة 78 طناً من المواد التبغية المهربة". وأضاف: "أما الرعاية فيوفرها دولة الرئيس نبيه بري كما توفرها لنا مشكورة وزارة المال، واليوم نعوّل على دعمكم وآمالنا معقودة عليكم وعلى الأجهزة الأمنية".

وشرح أن "الريجي تشغّل صناعياً 15 خط اتناج تصنّع أكثر من 60 صنفاً وطنياً وعالمياً. وزراعياً يشكل قطاع التبغ شرياناً أساسياً يغذي ٢٥ ألف عائلة ويخلق دورة اقتصادية في الارياف عدا عن انه يثبت المزارعين في قراهم. وتجارياً تتعامل الريجي مع شبكة من ٨٠٠ مورّد ومعمل مواد اولية محلية تشغّل عدداً ضخماً من الموظفين ما يخلق فرصاً وظيفية مستدامة ويحرك عجلة الاقتصاد".

وأفاد بأن "القطاع التبغي في لبنان يحقق على صعيد الايرادات مبيعات سنوية بقيمة 657 مليون دولار ومن المتوقع ان تكون حصة الخزينة اللبنانية عن عام 2023 270 مليون دولار أميركي". وأضاف: "بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الصحة العالمية تم التداول بتصريح من أحد المسؤولين عن وجود لوبي للتبغ. نعم نحن لوبي ونفتخر بذلك، نحن لوبي يحافظ على لقمة عيش 25 ألف مزارع تبغ وتنباك، ولن نقبل بأن يتم القضاء على مصدر رزقهم ولقمة عيشهم بجرّة قلم أو نتيجة مسايرة أو رضوخ لموقف دولي من هنا أو هناك دون تأمين البدائل لهم".

ولاحظ أن "ثمة مفهوماً خاطئاً لدى البعض حول كيفية التعاطي مع القرارات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي معظمها تنطبق على دول اقتصادها متين ونسبة التهريب فيها لا تتعدى 1 أو 2 في المئة".

وختم سقلاوي آملاً في تشديد "اواصر التعاون بين الريجي والأجهزة الأمنية لوضع الضوابط الرادعة ومكافحة اي نوع من اشكال التهريب".