حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار وثكنتي برانيت وزرعيت بصواريخ "فلق 1" ومبنى في مستعمرة يرؤون

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة زرعيت برميات صاروخية من "فلق 1" وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:15 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 ثكنة برانيت بصاروخ "فلق 1" وأصابوها إصابة مباشرة.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:40 من بعد ظهر يوم الأثنين 12-02-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بصاروخ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة.
واعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو الإسلامية عند الساعة 3:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 12-02-2024 مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
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